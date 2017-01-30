Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера во «Фрибурге»

Известный российский тренер Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера «Фрибурга», сообщается на официальном сайте клуба.
Такое решение было принято после обсуждения руководством и игроками ситуации в клубе. Быков, входящий в совет директоров швейцарского клуба, и главный тренер команды Ларри Юра пришли к выводу, что их совместная работа поможет команде выйти из кризиса.
«Фрибург» занимает предпоследнее место в турнирной таблице после 41 матча, отставая от зоны плей-офф на 17 очков.
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