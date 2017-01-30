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Захаркин: конфликта с Вайсфельдом нет, но некоторые товарищи сливают информацию

30 января 2017, понедельник. 23:06. Хоккей
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин опроверг наличие конфликта между ним и командой и генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом, а также отметил, что информация, передаваемая в прессу, несёт вред команде.

«Игроки не против встретиться с болельщиками, и я сам хочу этого. У нас действительно хороший коллектив, и это печально, потому что хорошие парни в раздевалке становятся добрыми на льду. Мы должны быть более агрессивными, неуступчивыми. Мы говорим об этом с ними. Никакого конфликта между мной и командой нет. У нас хорошо организованный коллектив, хорошо работает директор клуба, мы ни в чём не нуждаемся. У нас классные команды, хорошие контакты с игроками, мы можем говорить с ними откровенно на любую тему. Это как мои дети.

Конфликт с Вайсфельдом? Нет никакого конфликта, но мы по-разному смотрим на позицию генерального менеджера. У нас плохо играет вратарь — клуб-олигарх поменял бы его. У нас нет центрального, мне завтра играть некем. Я не боюсь брать молодёжь, но где она? Дайте мне её, но у меня её нет. Я не хочу на публике стирать бельё нашего клуба. Это внутреннее дело. Никакого конфликта нет, у нас рабочая обстановка. Просто некоторые товарищи начинают паниковать и сливать информацию, нагнетать. Я бы не стал об этом говорить, если бы не понимал, что эта информация в СМИ несёт вред моей команде. В этих условиях должна быть позитивная информация для команды. Да, есть недостатки, нам надо биться больше. Но когда начинают писать, что у „Салавата“ всё в порядке, но Захаркин всё блокирует, — ну это же глупость! Какой тренер откажется от усиления, как можно приводить такие аргументы?» — сказал Захаркин в эфире телеканала БСТ.

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Источник: ГТК "Башкортостан" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
30 января 2017, понедельник
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