Грачёв: «Торпедо» лучше играет, когда соперник действует активнее, чем «Спартак»

«Когда мы выигрываем, то всегда берём то, что должны были брать. Мы лучше играем, когда соперник играет активнее, чем „Спартак“. Когда у нас больше времени, нам приходится нелегко. Первые пару периодов было непросто, у соперника были шансы забить ещё. Но мы выстояли, а в третьем периоде хорошо сработало большинство. Не помню, когда окончательно поверили в победу.
Видно, что игроки „Спартака“ бьются, выкладываются полностью, цепляются на каждом метре поля. Непросто сохранять шайбу или отбирать её у них.
С „Сочи“ давно не играли, но все, кто борется за плей-офф, будут играть от ножа. Нам нужно делать то же самое и выигрывать», — цитирует Грачёва пресс-служба клуба.