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Кинэн: я удивлён отсутствием Фетисова и Малкина в списке 100 лучших игроков НХЛ

31 января 2017, вторник. 12:48. Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Майк Кинэн прокомментировал тот факт, что четыре россиянина были включены в 100 лучших игроков в истории НХЛ (Павел Буре, Сергей Фёдоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин).

«Я работал с Павлом Буре несколько раз. Это «русская ракета», он был превосходным игроком в НХЛ и был признан лигой. Но мне трудно говорить, кто у вас лучший, поскольку я был удивлён отсутствием Фетисова и Малкина. Я хорошо знаю немало русских игроков, которых я также тренировал и которые также заслуживают быть в том списке. Например, это «русская пятёрка» в «Детройте», Касатонов. Кравчук — первый русский, который с драфта пришёл ко мне в «Чикаго». Я тренировал четырёх русских в команде, которая становилась обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, — все они оказали немалое влияние на НХЛ», — цитирует Кинэна ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Алексей Касатонов Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Игорь Кравчук Майк Кинэн Павел Буре Павел Дацюк Сергей Фёдоров
Новости. Хоккей
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