Кинэн: я удивлён отсутствием Фетисова и Малкина в списке 100 лучших игроков НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Майк Кинэн прокомментировал тот факт, что четыре россиянина были включены в 100 лучших игроков в истории НХЛ (Павел Буре, Сергей Фёдоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин).
«Я работал с Павлом Буре несколько раз. Это «русская ракета», он был превосходным игроком в НХЛ и был признан лигой. Но мне трудно говорить, кто у вас лучший, поскольку я был удивлён отсутствием Фетисова и Малкина. Я хорошо знаю немало русских игроков, которых я также тренировал и которые также заслуживают быть в том списке. Например, это «русская пятёрка» в «Детройте», Касатонов. Кравчук — первый русский, который с драфта пришёл ко мне в «Чикаго». Я тренировал четырёх русских в команде, которая становилась обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, — все они оказали немалое влияние на НХЛ», — цитирует Кинэна ТАСС.