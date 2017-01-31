В «Уральце» горела душевая фитнес-клуба, пожар локализован, тушение продолжается

«Загорелась сауна фитнес-клуба «Арт-джем». Вскоре огонь перебросился на трибуны. Загорелись кресла. Сама сауна находится в подтрибунном помещении», – рассказал очевидец.
«Сигнал о пожаре в культурно-развлекательном комплексе «Урал», расположенном по ул. Большакова, поступил в 13:11. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. На втором этаже в помещении фитнес-клуба горела душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены на уровне 2-го этажа. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 205 посетителей и сотрудников», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар локализовали. Тушение пожара продолжается, задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники, 53 человека.
Видео также доступно здесь