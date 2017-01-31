Драйден: голкиперы беззащитны, не думают, что кто-то может влететь в ворота

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден считает, что НХЛ должна лучше защищать вратарей.
«Когда я был вратарём, угрозу представляли шайбы и клюшки. Сейчас это не так. Их заменили коньки. Голкиперы довольно беззащитны. Они сосредоточены на шайбе и не думают о том, что кто-то может влететь в ворота. Чаще всего вратарь располагается на коленях, и в это время соперник несётся на него на большой скорости. Если ты не готов к этому и не видишь игрока, всё происходит внезапно, что делает голкипера очень уязвимым.
В моё время никто об этом не говорил, и я не думал об этом, но стиль «стенд-ап» – это компромисс, на который ты идёшь, если у тебя нет маски. Нужно как-то защищать голову, и единственный способ сделать это – держать её как можно выше над перекладиной. Так этот стиль стал стандартом. Теперь, когда есть идеальная экипировка, идеальная маска, этого не нужно делать. Сейчас можно и голову, и все тело располагать значительно ниже перекладины, и так вы, конечно, покрываете большее пространство.
Европейцы верили, что парни без шайбы были важнее тех, кто был с ней, потому что они могли катиться быстрее, выходя на свободный лёд для приёма передачи. Если вы играете на этой скорости, а не на скорости хоккеиста с шайбой, всё получается значительно быстрее. Когда играешь быстрее, нужны более короткие смены, ты должен быть в лучшей форме. Тренировки в межсезонье, тренировки за пределами льда – всё это генерирует более стремительную и мощную игру с большим количеством столкновений», – цитирует Драйдена Montreal Gazette.