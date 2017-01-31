Кожевников: в «Медвешчаке» пошёл какой-то бизнес по продаже игроков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в «Медвешчаке», где в конце регулярного чемпионата были распроданы лидеры команды, а также отпущен в другой клуб главный тренер Горди Дуайер.
«Не могу сказать, что «Медвешчак» позорит КХЛ, но не так давно была информация, что клуб покидает лигу. Сейчас он продаёт своих игроков, в этом нет ничего такого. На следующий год их уже не будет в КХЛ. Было ли что-то позитивное в их выступлении в лиге? Да ничего. У них сейчас пошёл какой-то бизнес по продаже игроков. Бизнес, который никак не связан с КХЛ. Сейчас этот бизнес-проект закончился», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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