Хлопотов: «Сибирь» подстегнуло то, что «Адмирал» проиграл в Новокузнецке

«У нас все игры как седьмой матч плей-офф. Все стараются, бьются. Думаю, это видно с трибун. Осталось пять игр, каждый соперник сильный. Приедет „Адмирал“ — тоже кусаться будут. Нельзя соперников делить на слабых и сильных. То, что мы играем с прямыми конкурентами, — тем интереснее. Выходи и доказывай. Во втором и третьем периодах мы больше думали об обороне, старались сохранить преимущество. Хорошо вратарь сыграл, Тейлор красавчик!
То, что „Адмирал“ потерял очки, — для нас огромный плюс. Мы услышали, что происходит в Новокузнецке, когда объявили окончательный счёт. Признаюсь, это подстегнуло нас», — передаёт слова Хлопотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Видео интервью Хлопотова также можно посмотреть здесь.