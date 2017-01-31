Бердников: «Кузня» провела хороший кубковый матч, но нам ещё работать и работать

«Хороший кубковый матч. Нам ещё работать и работать. У нашего соперника уже опыт игры в плей-офф есть, желаю им выполнить задачу и попасть в восьмёрку. Мы пластались, играли, кто был здоров, был в составе.
Не смущало ли меня, что Бобков сдвигал ворота, когда пропускал шайбы? Арбитр всё по правилам нам объяснил. Видимо, техническое состояние льда не позволяет просверлить отверстия поглубже. Есть судьи, они эти моменты просматривают. Сдвинули ворота и сдвинули, это же не офсайд, когда мы можем попросить посмотреть. Когда ворота были сдвинуты во время буллита, я спрашивал у арбитра, пересекла ли шайба линию, а не о том, что ворота сдвинуты.
Во время тайм-аута сразу сказал Емецу, что он выходит шестым, нарисовал ему, куда ехать. У него получилось», — сказал Бердников на пресс-конференции.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.