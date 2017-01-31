Земченко: смотрел за Бобковым во время буллитов и знал, что моя задумка пройдёт

«Тяжёлая игра, конечно. Соперник борется за восьмёрку, играет от ножа. Но мы давно не выигрывали дома, не радовали своих зрителей. Поэтому тоже вышли настроенными. Мы очень старались, вот к нам удача и пришла.
В третьем периоде могли сравнять и раньше, были моменты, но у соперника вратарь тоже хороший. Но и „Адмирал“ мог решить игру в третьем периоде — если бы забил третью, нам было бы совсем тяжело. Сегодня оба вратаря подтащили. Наверное, именно поэтому и буллитная серия затянулась. До меня уже много буллитов пробили, я смотрел, как играет Бобков и знал, что моя задумка пройдёт», — цитирует Земченко пресс-служба клуба.
Видео интервью Земценко и Емеца также можно посмотреть здесь.