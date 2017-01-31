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Лемтюгов смотрел матч «Авангарда» с «Амуром» с фанатской трибуны
31 января 2017, вторник. 20:07.
Хоккей
Нападающий «Авангарда»
Николай Лемтюгов
наблюдал за матчем омичей с «Амуром» с фанатской трибуны. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Лемтюгов пропустил игру из-за дисквалификации после драки с Никитой Квартальновым в матче с «Нефтехимиком». Встреча с «Амуром» завершилась поражением «Авангарда» со счётом 2:4.
Фото также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
Официальный сайт ХК "Авангард"
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ХК Авангард
ХК Амур
Николай Лемтюгов
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