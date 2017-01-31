Густафссон: паники в «Авангарде» нет, нам нужно сплотиться и усердно работать

«Мне лично сложно судить о состоянии команды, поскольку я пропустил несколько последних матчей. Сегодня мы прилично провели третий период, нужно из этого вынести положительные моменты и двигаться вперёд. Что случилось в начале матча, когда пропустили две быстрые шайбы? Такое в хоккее бывает. Нам нужно усерднее работать, не упускать свои моменты.
Конечно, сейчас складывается всё не так, как нам бы этого хотелось. Но впереди ещё пять игр, и будет небольшой перерыв. Никакой паники нет, нам нужно сплотиться и работать как одна команда. За всю нашу профессиональную карьеру каждый сталкивается с такими периодами. Нам нужно преодолеть этот отрезок путём усердной работы и двигаться вперёд», — цитирует Густафссона пресс-служба клуба.
Видео интервью Густафссона также можно посмотреть здесь.