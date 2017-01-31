Алексеев: партнёры по «Адмиралу» помогли мне набрать уверенность в себе

Нападающий «Адмирала»поделился впечатлениями от матча с новокузнецким «Металлургом» (2:3 Б), в котором он забросил свою первую шайбу в КХЛ.«Спасибо за поздравления с первой шайбой. Партнёры отдали хорошую передачу, я бросил из-под защитника, а потом немного повезло с рикошетом от защитника, после чего шайба и влетела в ворота. С каждой игрой уверенности прибавляется. Партнёры помогают, подбадривают, подсказывают, так что благодаря им я и набрал эту уверенность, а сегодня забил гол. К сожалению, мы проиграли.В КХЛ все намного быстрей, чем в ВХЛ, вот и всё. Причём во всех компонентах игры, но главное — в скорости принятия решений.С первым буллитом мне повезло. Я не особо хорошо их бью, так что… не забил, не смог помочь команде, мы проиграли. Следующая игра очень-очень важная – с „Сибирью“ за шесть очков. Готовимся, будем выкладываться на полную», — цитирует Алексеева пресс-служба клуба.