Даллмэн: игроки рижского «Динамо» не хотят выглядеть аутсайдерами

Защитник «Барыса»поделился эмоциями после выигранного матча с рижским «Динамо» (1:0).«Было тяжело, мы не очень хорошо себя показали во втором периоде, и мы очень устали. Карли сегодня хорошо играл в воротах, во многом благодаря ему и победили.Соперники не хотят выглядеть аутсайдерами, стремятся выиграть каждый матч из оставшихся. С такими командами всегда непросто, не знаешь, как они будут играть, поскольку они не попадают в плей-офф. Играем дома, всё зависит от нас, осталось всего три матча, ещё пару побед, и мы уже гарантированно в восьмёрке», — приводит слова Даллмэна официальный сайт клуба.