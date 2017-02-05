Жюльен: в матче с «Торонто» положительным моментом стала воля «Бостона» к победе

Главный тренер «Бостон Брюинз»подвёл итоги после поражения в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6).«Мы очень расстроены, потому что проиграли крайне важный для нас матч. Какие положительные моменты удалось извлечь из этой игры? Думаю, что положительным была наша воля к победе. Мне понравилось, что при счёте 1:4 мы нашли силы, чтобы вернуться в игру.Но главное – это победы, это результат. Думаю, что сегодня мы поняли, как проигрывать. Очень жаль», — приводит слова Жюльена CSNNE.