Норман: в КХЛ больше игроков высокого класса, чем в Шведской лиге

Нападающий «Торпедо»поделился впечатлениями от дебютного сезона в КХЛ и рассказал об отличии от Шведской лиги.«Переход в „Торпедо“ — это для меня очередная ступень в карьере. Я рад, что оказался в клубе, выступающем в такой сильной лиге, как КХЛ. Мои первые впечатления от „Торпедо“ были весьма благоприятные. Мне понравился город, команда и её болельщики. Приятно, что трибуны во Дворце спорта поддерживают „Торпедо“, даже когда команда проигрывает. Главное отличие от Шведской лиги в том, что в КХЛ больше игроков высокого класса.Трудно сказать, почему в январе мы проиграли несколько домашних матчей. Конечно, мы очень расстроены поражениями на своей площадке. „Торпедо“ — хорошая команда, способная обыграть любого соперника в КХЛ, и я не сомневаюсь, что ситуация изменится в ближайшее время. Уверен, что в плей-офф будем выступать гораздо стабильнее», — цитирует Нормана пресс-служба клуба.