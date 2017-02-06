ХК «Сочи» и «Торпедо» назвали составы на очную встречу

ХК «Сочи» и «Торпедо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Сочи, начало — в 19:30 мск.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Крикунов — О'Делл — Костицын, Пепеляев — Александров;
Падакин — Максвелл — Петерссон, Фантенберг — Воробьёв;
Левицкий — Томилин — Морозов, Мамкин — Кузнецов;
Щегольков — Мерескин — Захарчук, Глазков.
«Торпедо»:
Проскуряков (Бирюков);
Фролов — Сёмин — Даугавиньш, Желдаков — Егоршев;
Батлер — Галузин — Макмиллан, Баранцев — Осипов;
Жердев — Мозер — Эштон, Шуленин — Аляев;
Норман — Потапов — Кулёмин, Родионычев, Ураков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.