Макгуайер: у Мэттьюса и Лайне есть шанс стать игроками поколения

Бывший тренер «Питтсбург Пингвинз» и «Хартфорд Уэйлерз», а ныне телевизионный аналитик NBC Sportsподелился мнением об игре дебютантов лиги«Лайне бросает лучше или, по крайней мере, не хуже Мэттьюса. Возможно, само исполнение броска не такое быстрое, но шайба летит сильнее. Не думаю, что Лайне такой же универсал, как Остон, если речь заходит об игре в трёх зонах. У Остона есть шанс стать игроком поколения, и он движется в этом направлении. Я бы сказал, что такой шанс есть и у Патрика Лайне. Их можно сравнивать», — приводятся слова Макгуайера на официальном сайте НХЛ.