Гол и передача Петерссона помогли «Сочи» одержать победу над «Торпедо»

На гол Павла Падакина (с передачи Андре Петерссона) в первом периоде гости ответили шайбой Каспарса Даугавиньша. Во второй двадцатиминутке Андре Петерссон вновь вывел сочинцев вперёд, а вскоре Эрик О'Делл сделал счёт 3:1, реализовав большинство. «Торпедо» также наказало соперника за удаление, Дмитрий Сёмин сократил отставание до минимума. Окончательный результат установил Илья Крикунов, поразив пустые ворота за 29 секунд до финальной сирены.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.