Падакин: Барулин спас «Сочи» в начале матча, а потом мы перестроились

«Мы сегодня играли как одна команда. На первый период вышли немного неготовыми, но реабилитировались, выиграли матч — это самое главное. Мы играли с „Торпедо“ неделю назад и знали, что это за команда и какая ситуация в турнирной таблице. Надо было выходить и побеждать. Мы очень хорошо действовали и в обороне, и в нападении. Приятно победить в последнем домашнем матче регулярного сезона. Спасибо болельщикам за поддержку.
Не удивило ли агрессивное начало „Торпедо“? Хоккей — такой вид спорта, в котором то одна, то другая команда прессингует. Барулин нас спас в начале матча, после чего мы перестроились, забили гол и после этого начали хорошо играть. Это хорошая победа, надо отталкиваться от такой игры и закончить чемпионат на хорошей ноте», — цитирует Падакина пресс-служба клуба.
Видео интервью Падакина также можно посмотреть здесь.