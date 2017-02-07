«Нью-Джерси» победил «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Нью-Джерси» отличились Адам Хенрик (29-я минута) и Павел Заха (53). За «Баффало» шайбу забросил Тайлер Эннис (49).
Российский нападающий «Дэвилз» Сергей Калинин провёл на льду 11 минут, защитник «Сэйбрз» Дмитрий Куликов отыграл 19 минут.
Это четвёртое поражение «Баффало» в последних пяти матчах.