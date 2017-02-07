Нелсон, Хаттон и Заха — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Первой звездой признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).Второй звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз», сыгравший на ноль в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:0) при 26 отражённых бросках.Третья звезда — форвард «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:1).