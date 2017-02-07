Ковалёв: не следил за Кубком мира, тяжело смотреть прямолинейный хоккей

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнлиподелился мнением о достиженияхв НХЛ и объяснил, почему не следил за Кубком мира.«Как можно было понять, когда Овечкин меня обгонит по количеству очков в НХЛ? Этого не предугадать. С Овечкиным у нас был разговор на динамовской базе ещё перед его отъездом в НХЛ. Я ему сказал тогда: «Тебе стоит сейчас ехать в НХЛ, потому что пока ты молодой, у тебя больше возможностей громко заявить о себе там, твой стиль игры очень подходит заокеанской лиге, ты быстро приспособишься там». Он приехал в «Вашингтон» и сразу стал звездой. А что касается его голов, то Саша хорошо бросает, а те, кто хорошо бросает, всегда выделяются статистикой.Конкуренцию в плане статистике Яромиру Ягру составить невозможно. А так играть на таком уровне я спокойно могу, просто сейчас в хоккее другой подход. Если раньше упор делался на технику, то сейчас установка «бей-беги»: главное, чтобы молодые, лёгкие ребята быстрее бежали и сильно бросали. Сегодня тяжело смотреть матчи, потому что хоккей перестал быть комбинационным.Не было возможности следить за Кубком мира. Настолько безынтересен сейчас такой прямолинейный хоккей, что особого желания смотреть Кубок мира не было», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полное интервью с Алексеем Ковалёвым читайте сегодня на «Чемпионате».