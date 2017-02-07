Юниорская сборная России U17 назвала состав на Турнир пяти наций

Юниорская сборная России до 17 лет завершила тренировочный сбор в Новогорске и прибыла в Чехию, где с 9 по 12 февраля в городе Брно примет участие в Турнире пяти наций. Тренерский штаб взял с собой в Чехию 23 игрока (2 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих).Мифтахов («Ак Барс»), Исаев («Локомотив»);Жиляков («Динамо» СпБ), Журавлёв («Ак Барс»), Калиниченко (ЦСКА), Малышев («Локомотив»), Лукичёв («Локомотив»), Солопанов (ЦСКА), Синицын («Локомотив»), Стариков («Салават Юлаев»)Хованов («Ак Барс»), Корешков (ЦСКА), Дробин («Локомотив»), Жабреев («Динамо» СпБ), Денисенко («Локомотив»), Ротенберг («Динамо» СпБ), Кизимов («Лада»), Завгородний («Авангард»), Ртищев (ЦСКА), Котков (ЦСКА), Платонов («Металлург» Мг), Соколов («Трактор»), Шафеев («Салават Юлаев»).Команда уже провела тренировку в следующих сочетаниях:Калиниченко — Журавлёв, Денисенко – Хованов – КизимовМалышев – Жиляков, Соколов – Жабреев – РотенбергЛукичёв – Синицын, Котков – Платонов – ЗавгороднийДробин – Солопанов, Шафеев – Корешков – РтищевМифтахов, Исаев.9 февраля, 17:00 — Россия-США10 февраля, 17:00 — Швеция-Россия11 февраля, 17:00 — Россия-Финляндия12 февраля, 17:30 — Чехия-Россия