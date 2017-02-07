Юниорская сборная России U17 назвала состав на Турнир пяти наций

Юниорская сборная России до 17 лет завершила тренировочный сбор в Новогорске и прибыла в Чехию, где с 9 по 12 февраля в городе Брно примет участие в Турнире пяти наций. Тренерский штаб взял с собой в Чехию 23 игрока (2 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих).
Вратари: Мифтахов («Ак Барс»), Исаев («Локомотив»);
Защитники: Жиляков («Динамо» СпБ), Журавлёв («Ак Барс»), Калиниченко (ЦСКА), Малышев («Локомотив»), Лукичёв («Локомотив»), Солопанов (ЦСКА), Синицын («Локомотив»), Стариков («Салават Юлаев»)
Нападающие: Хованов («Ак Барс»), Корешков (ЦСКА), Дробин («Локомотив»), Жабреев («Динамо» СпБ), Денисенко («Локомотив»), Ротенберг («Динамо» СпБ), Кизимов («Лада»), Завгородний («Авангард»), Ртищев (ЦСКА), Котков (ЦСКА), Платонов («Металлург» Мг), Соколов («Трактор»), Шафеев («Салават Юлаев»).
Команда уже провела тренировку в следующих сочетаниях:
«Красные»: Калиниченко — Журавлёв, Денисенко – Хованов – Кизимов
«Белые»: Малышев – Жиляков, Соколов – Жабреев – Ротенберг
«Синие»: Лукичёв – Синицын, Котков – Платонов – Завгородний
«Зелёные»: Дробин – Солопанов, Шафеев – Корешков – Ртищев
Вратари: Мифтахов, Исаев.
В рамках турнира юниоры U17 сыграют четыре матча:
9 февраля, 17:00 — Россия-США
10 февраля, 17:00 — Швеция-Россия
11 февраля, 17:00 — Россия-Финляндия
12 февраля, 17:30 — Чехия-Россия