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175 лет назад
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Андре Петерссон пропустит Шведские игры из-за травмы
7 февраля 2017, вторник. 12:02.
Хоккей
Нападающий ХК «Сочи»
Андре Петерссон
не примет участия в домашнем этапе Евротура из-за травмы. Об этом информирует официальный
«твиттер» шведской федерации хоккея.
В текущем сезоне хоккеист провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 28 (13+15) очков при показателе полезности «+7» и 22 минутах штрафа.
Твит также доступен
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сборная Швейцарии — Хоккей
ХК Сочи
Андре Петерссон
Евротур
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