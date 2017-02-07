Немецкая теннисистка Кербер стала послом ИИХФ

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала послом Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба организации. В этом году в Кельне и Париже пройдёт чемпионат мира. Глава федерации хоккея Германии Франц Райндл лично вручил 29-летней теннисистке сертификат посла.
«Хоккей всегда был особенно интересен мне, потому что всё, что происходит на скорости, захватывает дух. Чемпионат мира по хоккею мира в Германии и Франции — большое событие. Я с большим удовольствием приняла на себя роль посла. Если дни матчей турнира смогут вписаться в мой календарь, то я определённо хотела бы посетить некоторые из игр в мае», — сказала Кербер.
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