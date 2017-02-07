Минское «Динамо» и «Витязь» назвали составы на очную встречу

Минское «Динамо» и «Витязь» определились с составами на очную встречу. Матч состоится в Минске, начало в 19:30 мск.
«Динамо»:
Скривенс (Лаланд);
Граньяни — Коробов, Клинкхаммер — Костицын — Матерухин;
Шинкевич — Хенкель, Палушай — Ковыршин — Петтерссон;
Лисовец — Мицкевич, Гаврус — Волков — Кулаков;
Дрозд — Стась — Павлович; Карабань.
«Витязь»:
Сапрыкин (Тодыков);
Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Лукин -Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Романов — Гимаев, Выглазов — Горак — А. Чернов;
Панков — Яценко — Швец-Роговой; Воронков, Джиошвили.