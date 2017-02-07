Команды ветеранов «Филадельфии» и «Ак Барса» сыграют в Казани 15 февраля

Товарищеский матч между ветеранами «Филадельфия Флайерз» и сборной Республики Татарстан пройдёт в Казани 15 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Ожидается, что сборную Татарстана на льду возглавит президент республики Рустам Минниханов. Вместе с ним за победу будут бороться Алексей Чупин, Дмитрий Балмин, Кирилл Голубев, Евгений Захаров, другие ветераны «Ак Барса». В составе «Филадельфии» на лёд планируют выйти Скотт Макферсон, Эл Секорд, Боб Капентер, Андрей Николишин, Алексей Яшин и другие звёзды. Матч состоится во Дворце спорта.
В рамках своего визита в Казань легендарные спортсмены познакомятся с достопримечательностями Казани. Кроме того, 16 февраля они проведут мастер-классы для юных хоккеистов Казани и республики.