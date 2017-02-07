Марченко: буду играть любую роль, какую попросит Бэбкок

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал свой переход в канадскую команду из стана «Детройт Ред Уингз», который выставил россиянина на драфт отказов.«У меня был разговор с главным тренером «Торонто» Майком Бэбкоком. Он сказал, что я способен играть в меньшинстве, могу хорошо защищаться. Буду стараться показать свой лучший хоккей в этих аспектах, а кроме этого, приложу все усилия, чтобы делать быстрые передачи и вносить вклад в атаку. Буду играть ту роль, которую от меня попросят. Я готов ко всему. Как произошла процедура моего выставления на уэйвер? Рано утром в субботу позвонил генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд и сообщил мне об этом. Признаюсь честно, что я нервничал, потому что не знал, что именно происходит, а 24-часовой срок моей доступности на уэйвере истекал», — приводит слова Марченко The Athletic.В ближайшем матче «Торонто» с «Даллас Старз» Марченко участия не примет.