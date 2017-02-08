Мэттьюс — первый за 70 лет новичок «Торонто», забивший 6 победных голов в сезоне

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (3:1).Этот гол стал для 19-летнего американца 25-м в сезоне. Он стал первым новичком «Лифс» за последние 20 лет (после Сергея Березина в сезоне-1996/97), кто достигал такой отметки в первом сезоне в лиге. Кроме того, этот победный гол стал для Мэттьюса уже шестым в сезоне. Больше среди новичков в истории «Торонто» было только у Хови Микера (сезон-1946/47).В гонке снайперов среди новичков он идёт на первом месте, среди бомбардиров – на втором с 44 (25+19) очками, уступая 2 очка одноклубнику Митчу Марнеру.