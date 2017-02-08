Олимпийская сборная России весной проведёт товарищеские матчи в Южной Корее

Олимпийская сборная России весной нынешнего года сыграет товарищеские матчи в Южной Корее в рамках инспекционного визита ФХР, посвящённого подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Визит представителей ФХР будет связан с проверкой олимпийской инфраструктуры для возможного проведения сбора российских хоккеистов перед Играми, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
«Мы сейчас провели переговоры с нашими коллегами из Южной Кореи. Для того чтобы принять окончательное решение по сбору там, мы и планируем провести весной эти товарищеские матчи мужской олимпийской сборной – наша делегация летит проверять на месте инфраструктуру и все остальные условия. Даты игр ещё обсуждаются – возможно, матчи пройдут после первого раунда плей-офф КХЛ», – цитирует функционера ТАСС.
Ранее сообщалось, что ФХР рассматривает возможность подготовки команды в Новогорске, а затем вылета в Южную Корею, либо возможность проведения предолимпийского сбора во Владивостоке и Хабаровске.