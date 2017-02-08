Бобков: ни в коем случае требований к себе не снижаю после ухода Налимова

Вратарь «Адмирала»поделился впечатлениями от текущего сезона, участия в Матче звёзд и вызова в сборную.«Матч звёзд – это бонус, награда за хорошую игру в этом сезоне. На самом деле эмоции просто зашкаливали. Было очень много положительных моментов в Уфе, лично для меня это был уникальный опыт с точки зрения общения с лучшими хоккеистами КХЛ, ведь удалось познакомиться со всеми лично, отмечу, что все общались на равных, а вызов в сборную говорит о том, что меня заметили. Я с удовольствием бы сыграл ещё один Матч звёзд, тем более во Владивостоке. В Приморском крае люди любят хоккей, уверен, что здесь сделают отличное шоу.Вызов в сборную? Все друг друга знают. Когда вызвали в сборную, то ничего особенного не было. В команде нормальная рабочая атмосфера, все заняты, работают, нацелены на результат. Упражнения, конечно, немного отличаются. Другой тренер, разумеется, требования у него несколько отличаются от внутриклубных. Кардинальных различий в тренировочном процессе отметить не могу, самое главное – внимательно и с пониманием слушать, о чём говорит наставник. Приходишь на тренировку, готовишься к серьёзной работе.Уход из команды Налимова? Мы с ним хорошо общались, но я ни в коем случае требований к себе не снижаю. То, что я играю постоянно, – это прямой знак того, что руководство и тренеры на меня надеются и доверяют. К тому же мои партнёры Никита Серебряков и Максим Третьяк – очень сильные ребята», — цитирует вратаря PrimaMedia.