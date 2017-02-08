Санников: образец капитана для меня – Александр Бойков, он хорошо настраивал

Нападающий сборной Россииподелился своими впечатлениями после назначения капитаном команды, отметив, что образцом капитана для него является, который ранее играл в «Сибири», а сейчас работает экспертом.«Капитанство – очень ответственно, спасибо тренерам, что доверили мне такое почётное звание – быть капитаном сборной России. Это очень престижно. То, что в сборную вызваны четверо игроков «Сибири», конечно, помогает в общении. Но тут всё равно хороший, дружный коллектив, мы со всеми общаемся. Всех собрали перед тренировкой и сказали, кто будет капитаном. Конечно, было бы очень приятно в составе сборной сыграть в Новосибирске. Там очень хорошие болельщики, заряженные, которые горячо поддерживают команду.Образец капитана для меня – Александр Бойков. Всё в раздевалке было хорошо, он хорошо говорил и настраивал всех. Лидер должен показывать своей игрой, что надо делать, чтобы все видели, что он отдаётся на 100%. Харизма уже на втором плане.Посмотрим, принесёт ли мне выступление в сборной вдохновение для игры в клубе. Но это сборная России. Пока соперника не разбирали, всё будет завтра. Могу сказать, что у них очень хорошая система, каждый год они подготавливают отличных игроков. Мы с ними уже играли, так что будем готовы.Есть различия между игрой в КХЛ и в сборной. Здесь скорости выше, ты играешь три матча на очень коротком промежутке. Много сил уходит, всё очень быстро. После чемпионата мира стало больше уверенности в своих силах. Мы из Новосибирска приехали в Питер греться? Сюда мы приехали не греться, а работать на благо российского хоккея», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.