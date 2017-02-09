«Локо» стал первой командой МХЛ, гарантировавшей себе место в плей-офф

Действующий чемпион МХЛ ярославский «Локо» стал первой командой в сезоне-2016/17, которая гарантировала себе попадание во второй этап и участие в розыгрыше Кубка Харламова. Ярославская команда второй год подряд становится первым коллективом, обеспечившим себе место в плей-офф по ходу регулярного чемпионата.В домашнем поединке, проходившем 8 февраля на «Арене-2000», подопечные Дмитрия Красоткина уверенно обыграли СКА-1946 со счётом 5:0. Эта победа стала для ярославской молодёжи 16-й подряд.После 48 матчей железнодорожники возглавляют Западную конференцию со 102 очками и уже не смогут спуститься ниже восьмого места. Ближайшим преследователем «Локо» являются СКА-1946 и «Красная Армия».По состоянию на 8 февраля шансов на плей-офф лишились: ХК «Рига», «Тайфун», «Атланты», «Крылья Советов» и ХК МВД на Западе, «Алтай», «Тюменский Легион», «Снежные Барсы» и «Спутник» на Востоке. 21 команда продолжает борьбу за второй этап сезона. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 5 марта.