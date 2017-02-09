Гончар: многие игроки НХЛ грезят мечтой об ОИ и готовы пешком идти в Пхёнчхан

Легендарный российский защитник, двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.«Будет жаль, если НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Для многих ребят это крайне важно. Они выросли, мечтая выступать на Олимпиаде. НХЛ принимала участие в пяти зимних Играх. Это уже традиция, что хоккейный турнир становится главным событием Олимпиады. И представляю, как расстроятся парни, если их не отпустят. Вот за них очень обидно. Они же грезят олимпийской мечтой. Готовы в Пхёнчхан даже пешком дойти, образно говоря!Конечно, есть вероятность, что НХЛ поменяет своё решение. Но я тут не имею какие-то инсайды. Просто верю, что лига прислушается к хоккеистам», — цитирует Гончара «Советский спорт».