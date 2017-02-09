Читатели признали Александра Радулова лучшим игроком в истории «Салавата»

Завершилось голосование за лучшего игрока в истории уфимского «Салавата Юлаева». Читатели «Чемпионата» выбирали лучших из 10 кандидатов, представленных для голосования.
Победителем в итоге стал бывший нападающий команды Александр Радулов, набравший более 1400 голосов. Следом за ним финишировал известный защитник уфимцев Кирилл Кольцов. За него проголосовали 744 человека. Тройку лучших замкнул форвард Владимир Антипов. В его пользу высказались 713 болельщиков.
>>> Кто лучший игрок в истории «Салавата»? От Антипова до Радулова