На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто, по вашему мнению, лучший нападающий регулярного чемпионата КХЛ?» Предлагаются следующие варианты ответа:
— Сергей Мозякин («Металлург» Мг);
— Ян Коварж («Металлург» Мг);
— Илья Ковальчук (СКА);
— Вадим Шипачёв (СКА);
— Никита Гусев (СКА);
— Найджел Доус («Барыс»);
— Линус Умарк («Салават Юлаев»);
— Кирилл Капризов («Салават Юлаев»);
— Брэндон Козун («Локомотив»);
— Алексей Копейкин («Витязь»);
— Максим Афиногенов («Витязь»);
— Владимир Ткачёв («Ак Барс»);
— Мэтт Эллисон («Динамо» Мн);
— Владимир Ткачёв («Адмирал»);
— кто-то другой.
Принять участие в голосовании можно здесь