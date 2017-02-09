Гомоляко: для игроков «Сибири» лучше играть в сборной, чем отдыхать

Чемпион России и известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился ожиданиями от выступления сборной России на шведском этапе Евротура. Сегодня, 9 февраля, команда Олега Знарка сыграет вынесенный матч в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск.
«У сборной России очень крепкий состав, несмотря на молодость ребят. У нас восемь новичков, но эти парни давным-давно себя хорошо зарекомендовали. Сыграют достойно — выиграют турнир. На Кубке Карьяла наши ребята сыграли здорово, хотелось бы, чтобы повторили успех.
Кирилл Капризов, безусловно, талантливый парень, но очень многие хоккеисты хотят поехать на чемпионат мира. Кириллу нужно будет доказать, что он готов ко взрослой сборной. Одно дело из «молодёжки» перейти в КХЛ, другое — выступать на уровне сборной. Именно на таких турнирах Капризову необходимо показывать свою силу.
Почему в сборной так много игроков «Сибири» и всего трое из СКА? Олег Знарок всё объяснил, и без хоккеистов СКА у нас много хороших игроков. Что касается «Сибири», то у них действительно сильный костяк, ребята уже который год показывают хороший хоккей. Они достойны играть в сборной. Почему играть хуже, чем отдыхать перед заключительными матчами «регулярки»? Считаю, что на данный момент у ребят будет игровая практика, они будут в тонусе и хорошей физической форме. Оставшиеся игры в КХЛ должны провести на высоком уровне», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
>>> Знарок: на Кубке Карьяла команда была ещё моложе, а мы выиграли