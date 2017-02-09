Защитник «Северстали» Клэй Уилсон побывал на уроке в череповецкой школе

«Для меня это первый опыт общения с русскими школьниками. Я приятно удивлён их уровнем образования и уровнем владения английским языком. Было очень интересно пообщаться и получить новый опыт для себя. Отлично! Мне понравилось. Здорово, что в школе так бережно относятся к истории, к прошлому. Это очень важно для всех, кто здесь учится, и ещё будет учиться.
Переехать в другую страну было очень трудно. Когда я только приехал в Россию, я знал практически два слова – «да» и «нет». Для меня всё было необычным. Со временем я привык, стал кое-что понимать по-русски, и должен отметить, что в России живут очень добрые, отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. По крайней мере, мне встречались именно такие.
В России есть две беды – дураки и дороги? Вы знаете, дураки встречаются везде. А что касается дорог, то они у вас не такие уж и плохие. Я 15 лет прожил на Аляске, так что холодами в России меня не удивить. Мне многое нравится из русской еды – борщ, шашлык, пельмени. Хотя вообще я предпочитаю еду поострее – из мексиканской кухни, например. Шаверма? Нет, не пробовал. А что это?» — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
Видеосюжет также можно посмотреть здесь