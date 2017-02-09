Бадюков: не стоит рассматривать игру с финнами как приговор и экзамен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от матча Евротура между сборными России и Финляндии. Бадюков считает, что внимание следует обратить не на счёт, с которым закончится игра, а на то, как проявят себя новички национальной команды.«Идёт формирование команды под чемпионат мира и Олимпиаду, просматривается ближайший резерв. У кого-то есть шанс проявить себя сначала, кто-то неудачно сыграл в клубе, но выступление за сборную – это совсем другое. Есть ребята, которые борются за выход в плей-офф в своих командах, но для них вызов в сборную — всегда удовольствие. Для многих будет любопытно посмотреть за новичками. Капризову будет интересно посмотреть на себя на таком уровне. Мы должны сегодня обращать внимание не на результат матча, а на то, как проявят себя новички.Надеюсь, что те игроки, которые не совсем удачно выступают в клубах, как тот же Капризов, найдут симбиоз с другими игроками и заиграют новыми красками. Капризову не хватает в звене Умарка и Хартикайнена. Кириллу хорошо, когда ему создают моменты, а он очень хорошо их завершает. Пары защитников и форвардов собраны по клубному признаку. Мамин и Светлаков будут играть вместе. На Максима будет очень интересно посмотреть, это очень перспективный нападающий, которого хочет «Флорида» забрать.Будет много интересных вещей, на которые стоит взглянуть. Но не стоит рассматривать сегодняшнюю игру и этот этап как некий приговор и экзамен, после которого всё станет ясно. Для кого-то это станет стартом, кто-то будет топтаться на месте, ну а кто-то сделает шаг назад», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.