Кэссиди: Жюльен привил «Бостону» хорошую систему, мы не будем изобретать колесо

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз»рассказал, каких изменений планирует добиться в игре команды после увольнения предыдущего наставника«Мы не будем изобретать колесо. Жюльен привил „Бостону“ хорошую систему игры. Нам просто надо доработать некоторые моменты — плотнее играть в своей зоне, быстрее забирать шайбу, а в зоне атаки действовать более креативно. Это легче сказать, чем сделать.Игрокам надо больше верить в себя, в свои способности, использовать их, чтобы уходить из-под опеки в зоне атаки и создавать голевые моменты. Они не просто так играют в НХЛ, у них есть способности, значит, их надо использовать. Будь то габариты, скорость, хоккейное мышление или всё вместе. Надо всё это лучше использовать и иметь уверенность, чтобы делать это без риска потерять шайбу и пропустить контратаку», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.