Гавлат: хотел бы продолжить играть, но организм не позволяет мне этого

Нападающийпрокомментировал своё решение завершить игровую карьеру.«Всё пролетело быстро. Такое ощущение, будто я начал карьеру совсем недавно. Я бы хотел продолжать играть, но мой организм не позволяет это делать на том уровне, которого я от себя жду. В итоге я вынужден заявить о завершении карьеры.Считаю, что мне очень повезло играть в НХЛ 14 лет. Будьте уверены, что я завершаю карьеру счастливым человеком. Я всегда буду благодарен „Оттаве“, которая помогла мне осуществить детскую мечту. Мне повезло играть и за другие прекрасные команды. Я благодарен каждой из них и всем партнёрам, которые окружали меня как на льду, так и вне его», — цитирует Гавлата официальный сайт лиги.