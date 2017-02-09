Аболс: по моей работе в сборной Латвии всё зависит от решения «Лады»

Главный тренер «Лады»поделился мнением о своём назначении в тренерский штаб сборной Латвии.«Федерация хоккея должна договориться с „Ладой“, отпустят ли они меня и когда. Сейчас я приехал на сбор в Латвию, и мы работаем. Я не против работы в сборной, они тоже хотели бы меня видеть в тренерском штабе, но всё зависит от решения клуба, так как мой контракт с ним действует. Устная договорённость есть, но нужно окончательное решение.Возможность поработать с Бобом Хартли — это очень интересно. За пару дней я уже немало для себя почерпнул: нюансы, как он это видит, как делает. Конечно, любому молодому тренеру и игроку такая работа полезна для развития», — приводит слова Аболса «Р-Спорт».