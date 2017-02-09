Генеральный директор «Бурана»: у клуба почти нет задолженностей перед игроками

Генеральный директор «Бурана»прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. Напомним, воронежская команда пропустила два выездных матча из-за проблем с финансами.«К сожалению, финансовая обстановка у нас такова, что, когда мы 10 января отдавали счета на оплату авиабилетов в Казахстан нашим партнёрам, денег на начало этого года у них не оказалось, чтобы их оплатить. После совещания у вице-губернатора спонсоры «проснулись», сказав, что оплатят нам проезд до Красноярска и Иркутска, но в Казахстан билетов уже не взять. Я сегодня позвонил и извинился перед руководством обоих клубов, по этой ситуации я общался и с ФХР. В итоге виноваты мы, и с себя вины я не снимаю. Любые меры против нас со стороны ФХР я сочту нужными и правильными.Долги по зарплатам почти все погасили – мы этим занимались и до, и после Нового года. Команда прошлого года в середине января получила все отпускные», — цитирует Ткачёва ТАСС.