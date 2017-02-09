Гостисбер: сидеть в запасе — отвратительно, но это очень мотивирует

Защитник «Филадельфия Флайерз»прокомментировал тот факт, что последние три матча он провёл в запасе.«Сидеть в запасе — отвратительно, но это, безусловно, очень мотивирует. Нужно искать позитив, правильно к этому относиться. Не позволять себе слабости и не ожидать, что другие будут жалеть.Я считаю, что тренеры делают всё для моего развития как молодого игрока. Да, у нас тут есть 19-летние парни, а мне скоро 24. Но я всё ещё считаю себя молодым игроком», — цитирует Гостисбера KuklasKorner.