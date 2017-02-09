Кручинин: есть положительные эмоции от победы над финнами, до эйфории далеко

Нападающий сборной Россиирассказал о своих эмоциях от дебютного матча за национальную команду, в котором подопечные Знарка одержали победу над финнами со счётом 2:1, а сам Кручинин забросил первую шайбу в игре.«Игра в сборной для меня — это новые эмоции, поэтому думаю, что приеду в клуб в хорошем настроении. Я не думаю, что у меня возникнут проблемы, потому что играть за сборную — это удовольствие. У нас много дебютантов, поэтому игроки, которые провели несколько турниров, уже считаются ветеранами по сравнению с другими. Буду ли я таким через несколько месяцев? Не хочу загадывать, я сыграл всего один матч, надо готовиться дальше. С „армейскими“ ребятами взаимодействие было отличным. Мы много разговариваем. Упростили игру, проблем не возникло. Мы играем все вместе, поэтому роли у меня никакой в тройке нет. Стараемся забить гол и не пропустить.Эйфория от гола? Пока просто положительные эмоции от победы, до эйфории далеко. Когда я увидел, что защитник немножко отвалился от меня и что в центре есть место, решил вытащить руки и бросить из-под игрока», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.