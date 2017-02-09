Знарок: команда понравилась самоотдачей, новички из игры с финнами не выпадали

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу со счётом 2:1 в вынесенном матче шведского этапа Евротура с командой Финляндии.«Тяжёлая игра. Команда в принципе понравилась самоотдачей и характером. Есть моменты, которые нужно доработать, но у нас было мало времени. Никто из новичков не выпадал из игры, собрались ребятки, молодцы. В концовке не хватало остроты? У нас не хватало с первого периода. Недостаток сыгранности где-то. Естественно, похвалил бы обоих своих вратарей. Но в этот день удачи Коскинену не желал.Изменений на следующие матчи? Кроме одного запасного нападающего у нас больше никого нет. Антипин пока больной, может быть, отправим его домой, смотря что скажут врачи», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.