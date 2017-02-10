Денисенко: особого позитива от моего гола нет — он не стал победным

Нападающий юниорской сборной России U17поделился эмоциями после поражения от США (3:4) на Турнире пяти наций.«В сегодняшнем матче у нас не получилось показать цельную игру, провести его весь так, как провели третий период. Ведь заключительная двадцатиминутка, несмотря на две пропущенные шайбы, получилась достаточно хорошей по напору и нацеленности на ворота. Первые два игровых отрезка мы, можно сказать, провалили, не смогли забросить. Если бы весь матч действовали, как в третьем периоде, уверен, что взяли бы эту игру.Придаёт ли заброшенная шайба положительных эмоций от этой игры? Вряд ли. Да, получилось забросить в концовке, за двадцать секунд до финальной сирены. В том эпизоде Влад Котков отобрал шайбу, увидел меня на позиции третьего игрока с вершины. Я принял эту шайбу, отдал, затем открылся и мне вернули её назад. А там уже бросил и забил. Если бы этот гол оказался победным – другое дело, а так – нет, особого позитива от него нет», — приводит слова Денисенко официальный сайт ФХР.