Каменский: не хочется кого-то выделять конкретно в сборной, кроме тренеров

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России над финнами (2:1) в вынесенном матче Шведских игр.
«Задорная игра вышла. Ребята молодые, в первом периоде немного нервничали, перегорели, но во втором и третьем наладили игру и сыграли в молодой, веселый хоккей. Хотели показать мастерство, много желания. В третьем передавили и выиграли за счёт того, что больше хотели победить.
Все молодцы, не хочется кого-то выделять конкретно за исключением тренерского штаба, который смог собрать команду на второй и третий периоды и заставить их играть в нужный хоккей», – цитирует Каменского «Р-Спорт».