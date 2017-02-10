Браташ: в игре олимпийской сборной были ошибки, но самоотдачей я доволен

Главный тренер олимпийской сборной Россиипрокомментировал победу над Словакией на Кубке Словакии (3:1).«После прямого попадания в шею у Демченко закружилась голова. По горячим следам рано говорить о последствиях, врачи решат.Мы добились победы, поэтому я хочу похвалить ребят. Считаю, что команда справилась. Идеальных матчей не бывает. Были ошибки, недочёты, но отношением к делу, самоотдачей я доволен. Считаю, это главный фактор, который принёс нам победу», — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.